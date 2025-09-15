Первые симптомы лимфомы всегда схожи с ОРВИ

В каком возрасте люди чаще сталкиваются с этой онкопатологией

Лимфома — это группа онкологических заболеваний, поражающих лимфатическую систему организма. Она представлена двумя основными видами: лимфомой Ходжкина — лимфогранулематозом и неходжкинскими лимфомами — НХЛ.

Причины возникновения лимфомы пока остаются неясными, однако существуют определенные факторы риска, способные увеличить вероятность ее развития:

• генетическая предрасположенность — наличие близких родственников с диагнозом «лимфома» значительно повышает риск заболеть;

• иммунодефициты — ВИЧ-инфекция, аутоиммунные заболевания, прием иммуносупрессивных препаратов, перенесенная химио- или лучевая терапия ранее относятся к провоцирующим факторам формирования опухолей;

• хронические инфекции — бактерии Helicobacter pylori, вирус Эпштейна — Барр и другие патогены могут стимулировать появление НХЛ;

• экологические особенности — контакт с токсическими веществами и загрязнения окружающей среды несут определенные риски.





«Чаще заболеваемость лимфомой Ходжкина встречается у пациентов возраста 20—30 лет и после 60. Пик неходжкинской лимфомы приходится на период 16—34 лет. Мужской пол больше склонен к патологии», — говорят онкологи.

К первым симптомам заболевания относят слабость, температуру тела до 38°С и выше, потливость, особенно в ночное время. Начальные признаки патологии совпадают с клинической картиной ОРВИ или ОРЗ. В последующие несколько недель наблюдается снижение массы тела и увеличение лимфатических узлов.

