Частые простуды бывают симптомом рака крови

Лейкоз сопряжен с ухудшением иммунной защиты

Зачастую при начальном развитии онкопатологии крови у пациентов отмечаются постоянные ОРВИ на фоне угнетения функций иммунной системы, когда организму становится сложнее бороться с патогенами.

«Лечение вирусных инфекций при этом почти не даст результатов, человек не станет чувствовать себя лучше. Еще такой рак сопровождается увеличением размеров печени и лимфатических узлов, которые становятся плотными и даже болезненными», — сообщают онкологи.

Симптоматика рака крови не является уникальной: при лейкозе у пациентов одышка, слабость, быстрая утомляемость, сонливость, мышечные и суставные боли, снижение аппетита, субфебрильная лихорадка с температурой не выше 37,5.

