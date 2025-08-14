Может ли удаление полипа привести к раку кишечника

Какая здесь взаимосвязь

Некоторые пациенты, у которых обнаруживаются полипы в кишечнике во время колоноскопии, опасаются их удалять, потому что напуганы чужими историями, когда у людей после такого вмешательства выявляли онкопатологию.

«Большая часть случаев колоректального рака развита из аденоматозных полипов — это доброкачественные образования на слизистой кишечника. На течение этого процесса уходит от 5 до 10 лет, но порой бывает и стремительное развитие, потому полипы — показание для удаления, так как это профилактирует онкологию», — говорят проктологи.

Отчего же появляются подобные истории с выявлением рака после удаления полипа? Такое возможно, если в образовании, коим является полип, уже были раковые клетки, но этого не было обнаружено при удалении, потому всегда требуется гистологический анализ.

Если удалить полип полностью не получилось, что бывает, когда образования крупные или плоские, из оставшихся тканей может вырасти опухоль.





«Когда пациенты игнорируют контрольные обследования, не повторяя колоноскопию, они рискуют пропустить рак, некоторые типы полипов требуют наблюдения за организмом после их удаления», — предупреждают врачи.

Онкология может развиться и в другой части кишечника, не там, где был полип. Причиной тому бывает и генетическая предрасположенность, образ жизни, хронические заболевания кишечника.

Это также бывает и обычным совпадением по времени — от удаления полипов не ускоряется появление онкологии, напротив, такие риски снижаются, например, при избавлении от аденоматозного полипа вероятность зарождения рака кишечника становится ниже на 76—90%. Эффективность вмешательства выше, когда полип, не успев переродиться, убран на ранней стадии.

Читайте также: Колоноскопия с применением углекислого газа может быть более комфортной.

Смотрите еще: Как туалетная бумага может привести на прием к проктологу.

Тоже интересно: Эти признаки указывают на «ленивый» кишечник.