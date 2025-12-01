Пережить короткие световые дни поможет витамин D

Что еще поддержит организм зимой

Недостаток солнечного света негативно сказывается на организме человека, порождая усталость, снижая работоспособность и ухудшая настроение, потому в месяцы, когда дни становятся короткими, мы нуждаемся в дополнительной поддержке, компенсирующей нехватку солнца.

Солнечный свет необходим человеку по нескольким причинам:

• витамин D. Основной источник витамина D — ультрафиолетовые лучи солнца. Этот витамин играет ключевую роль в поддержании здоровья костей, иммунной системы и общего самочувствия;

• мелатонин и кортизол. Солнечные лучи регулируют выработку гормонов мелатонина и кортизола, влияющих на сон и бодрость. Нехватка солнца ведет к дисбалансу этих веществ, приводя к нарушениям сна и хронической усталости;

• серотонин. Солнце стимулирует производство серотонина — гормона радости и хорошего настроения. Его недостаток провоцирует депрессию и апатию.

«При дефиците солнечного света человек склонен к развитию сезонного аффективного расстройства, он сталкивается с постоянной усталостью и слабостью, испытывает проблемы со сном, страдает от повышенной раздражительности и тревожности, его иммунитет слабеет, оттого увеличивается восприимчивость к инфекциям», — говорят терапевты.





Чем поддержать организм:

• прогулками на свежем воздухе. Даже в облачную погоду старайтесь проводить больше времени на улице. Хотя количество ультрафиолета значительно снижено, прогулка все равно полезна благодаря поступлению дневного света, стимулирующего активность мозга и настроение;

• приемом витаминов и добавок. Особенно важны витамины группы B, магний и цинк, позволяющие поддерживать энергетический обмен и нервно-психическое состояние. Витамин D в виде добавки также нужен большинству россиян, причем не только в период осени и зимы. Но употребление всякого компонента важно согласовать с врачом;

• использованием световых ламп. Терапия с лампами, имитирующими солнечный свет, способна восполнить нехватку естественного освещения, улучшить настроение и нормализовать циркадные ритмы;

• регулярными физическими нагрузками. Физическая активность повышает уровень эндорфинов — «гормонов счастья», стимулирует кровообращение и поправляет общее самочувствие. Занятия спортом помогают справляться с усталостью и стрессом;

• правильным питанием. Обеспечьте себе рацион с достаточным количеством белков, жиров и углеводов, необходимых микроэлементов и антиоксидантов. Важно употреблять продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, витаминами C и E, железом и кальцием;

• психологической помощью. Заботьтесь о позитивном настрое, больше общайтесь с близкими людьми, занимайтесь любимыми делами. Если вы сами не в силах справиться с хандрой и усталостью, обращайтесь к психотерапевту.

Хорошая новость: продержаться нужно еще три недели, а после даты зимнего солнцестояния 21 декабря дни естественным образом начнут увеличиваться, солнца будет больше, а значит, и организму станет значительно легче.

