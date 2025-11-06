Как облегчить пробуждение темным утром

Осенью и зимой совсем не хочется рано вылезать из теплой постели

Осень и зима часто приносят проблемы с утренним подъемом. Очень сложно заставить себя покинуть уютную теплую постель, когда за окном еще темно. Такое, пожалуй, под силу истинным жаворонкам. Но вне зависимости от того, какой за окном сезон, будничные дела никто не отменял, потому нужно постараться облегчить свое пробуждение в темное утро.

«Зимой организм испытывает недостаток солнечного света, что влияет на выработку мелатонина и серотонина — гормонов, регулирующих сон и настроение. Это вызывает чувство усталости и апатии, особенно по утрам. Кроме того, короткие световые дни способствуют замедлению обменных процессов организма, снижая уровень энергии и повышая желание дольше оставаться в постели», — объясняют терапевты.

Используйте будильник правильно. Установите приятные мелодичные звуки или любимые композиции для будильника. Резкий сигнал может вызвать стресс и сделать пробуждение ненавистным процессом. Несмотря на трудности, старайтесь встать с кровати после первого звонка будильника, чтобы избежать соблазна снова заснуть.

Подготовьте освещение заранее. Создавайте условия для комфортного перехода от сна к бодрствованию. Поставьте ночник рядом с кроватью, а утром постепенно увеличивайте интенсивность освещения или рассмотрите вариант приобретения устройства, имитирующего рассвет, — оно автоматически увеличивает яркость света в течение заданного промежутка времени, помогая организму мягко перейти в состояние активности.





Регулируйте температуру помещения. Оптимальная температура воздуха для хорошего сна составляет около 18—20°C. Если помещение холодное, тело пытается сохранить тепло, что может вызвать ощущение тяжести и трудности пробуждения. Поддерживайте комфортную температуру в спальне ночью, но всегда открывайте окно утром, чтобы проветрить и наполнить комнату свежим воздухом.

Стремитесь к активности сразу. Начните утро с небольшой зарядки или растяжки. Даже минимальная физическая нагрузка способствует улучшению кровообращения и повышению уровня эндорфинов — «гормонов счастья», улучшающих самочувствие и облегчающих переход к активной фазе дня. Начать упражнения можно прямо в кровати с легких потягиваний и круговых движений руками и ногами.

Завтракайте полноценно. Лучший друг утра — правильный завтрак. Избегайте тяжелых блюд и быстрых углеводов — сладкой выпечки или пакетированной каши. Вместо этого выберите продукты, богатые белком и полезными жирами, — яйца, творог, орехи и авокадо. Белковые блюда помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, предотвращают резкие скачки инсулина и обеспечивают длительный прилив энергии.

Следите за режимом сна. Регулярный график сна помогает стабилизировать циркадные ритмы и облегчает процесс засыпания и пробуждения. Старайтесь ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время каждый день, включая выходные. За два часа до сна ограничьте использование электронных устройств, излучающих синий спектр света, плохо воздействующий на качество сна. Вместо телефона перед отходом ко сну уделяйте внимание расслабляющим процедурам.

