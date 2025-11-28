Какие факторы обостряют ПМС

Причина может быть даже в возрасте

Предменструальный синдром (ПМС) — это комплекс физических и эмоциональных симптомов, возникающих перед началом менструации у женщин репродуктивного возраста. ПМС обычно появляется за 7—10 дней до наступления месячных и исчезает вскоре после их начала.

Симптомы ПМС могут значительно различаться у разных женщин и даже меняться от цикла к циклу. Наиболее распространенные проявления включают: изменение настроения с раздражительностью, тревожностью, депрессивностью, плаксивостью; физический дискомфорт с головной болью, болями в пояснице и нижней части живота, слабостью и усталостью, отечностью на фоне задержки жидкости в организме, что увеличивает массу тела, проблемами с кожей в виде высыпаний; повышенный аппетит с тягой к сладкому или соленому и даже расстройствами пищеварения.

Есть женщины, которые более других подвержены яркому течению предменструального синдрома, поскольку на ПМС может влиять ряд обостряющих факторов:

• возраст — наиболее сильные проявления ПМС наблюдаются у девушек подросткового возраста и женщин, приближающихся к периоду менопаузы. Причина этого кроется в нестабильной гормональной регуляции в организме, которая усиливает чувствительность нервной системы к колебаниям половых гормонов;

• наследственность — генетика играет значительную роль в предрасположенности к симптомам ПМС. Женщины, чьи матери страдали сильным ПМС, имеют повышенную вероятность столкнуться с теми же проблемами. Исследования показывают, что наследуются особенности метаболизма эстрогенов и чувствительности тканей к гормонам;

• эмоциональный фон и стрессоустойчивость — женщины, склонные к тревоге, депрессии и раздражительности, зачастую испытывают наиболее явные признаки ПМС. Постоянный стресс повышает выработку кортизола, что нарушает баланс эстрогена и прогестерона и усугубляет неприятные ощущения;

• особенности питания — рацион с высоким содержанием соли, кофеина, алкоголя и простых углеводов способен усиливать отечность, головные боли, усталость и раздражительность в предменструальные дни. Недостаточное поступление витаминов группы B, магния и кальция также негативно сказывается на самочувствии;

• гормональные расстройства — нестабильное производство половых гормонов — эстрогена и прогестерона влияет на настроение, аппетит, вес и общее самочувствие. Например, дисбаланс эстрогена задерживает жидкость в тканях, пробуждает тягу к еде и депрессию;

• образ жизни — малоподвижный образ жизни способствует застою крово- и лимфотока. В результате усиливается болезненность груди, тяжесть в ногах и общая утомляемость. Курение и недостаточный сон тоже значительно ухудшают течение ПМС.

