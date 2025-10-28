Не поддаться осенне‑зимней хандре поможет световая лампа

Чем можно прогнать усталость

Осенне-зимнее время обычно сопровождается для людей упадком сил, сниженной работоспособностью и плохим настроением. И причиной тому естественный недостаток солнечного света. Как же помочь себе и не впасть в уныние вплоть до весны?

«Улучшить самочувствие позволит использование лампы для светотерапии, интенсивность света которой составляет 10 тысяч люкс. Прибор стоит располагать на расстоянии около 50 сантиметров от лица и уделять процедуре порядка получаса. Регулярное применение лампы гарантирует настройку циркадных ритмов и чувство бодрости в течение дня», — говорят терапевты.

По возможности следует каждый день уделять время прогулкам, и максимум пользы от этого будет в период с 11 до 15 часов. Также важно соблюдать режим дня. Особенно нужно хорошо высыпаться. С этой целью стоит ограничить пользование гаджетами за два часа до отхода ко сну. Также надо на постоянной основе заниматься физическими упражнениями и обеспечить себя сбалансированным питанием во избежание дефицитов и проблем с самочувствием.

