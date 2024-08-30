Отчего случаются провалы в памяти

О чем может забывать человек

Память — это сложный и многогранный процесс, который играет ключевую роль в нашей жизни. Провалы в памяти могут возникать у людей разных возрастов и быть вызваны как физиологическими, так и психологическими факторами. Что же влияет на нашу способность хранить информацию?

«Психоэмоциональное состояние может оказывать значительное воздействие на склонность к запоминанию. Хронический стресс и тревога мешают процессам обработки и хранения информации», — говорят неврологи.

Для консолидации памяти очень важен качественный сон, а вот хроническая бессонница или нарушения сна приводят к проблемам с «хранилищем».

Естественное снижение когнитивных функций происходит с возрастом, потому у пожилых людей могут возникать провалы в памяти, связанные с нормальными для старости изменениями в мозге.

«Дефицит витаминов группы B, витамина D и других важных питательных веществ может негативно сказаться на функции мозга и повлиять на память», — сообщают специалисты.

Некоторые медицинские состояния, такие как деменция, болезнь Альцгеймера, инсульт или травмы головы, способны вызвать серьезные проблемы с памятью.





Как могут проявляться проблемы с памятью:

• Человек может забыть недавние события (например, что он делал в течение дня) или не вспомнить, о чем он говорил с коллегами.

• Забываются имена и лица: человек сложно запоминает имена новых знакомых или не узнает людей, с которыми ранее общался.

• Утрачивается информация — не может вспомнить факты, даты или детали, связанные с учебой или работой.

• Есть проблемы с обучением — трудности с усвоением новой информации или навыков.

Чтобы избежать провалов в памяти, нужно следить за состоянием своего здоровья и регулярно обследоваться, ведь на снижение памяти влияет ряд болезней. Важно придерживаться здорового образа жизни — заботиться о качестве рациона и сна, наличии адекватных физических нагрузок, которые активируют кровоток и питают мозг, не создавать себе стрессовых ситуаций, избегать перегрузок на работе.

«Мозг нуждается в постоянной тренировке, потому ему идет на пользу разгадывание головоломок, изучение языков и другие виды умственной активности, например игра в шахматы. Также полезно развитие мелкой моторики, заучивание стихов. Еще следует поддерживать социальные связи, так как общение с другими людьми благотворно сказывается на деятельности мозга», — отмечают врачи.

День борьбы с провалами в памяти ежегодно проходит 31 августа. Гарантировать сохранность памяти на 100 процентов невозможно, но заниматься профилактикой и не позволять мозгу лениться под силу каждому.