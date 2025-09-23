Осенью люди часто набирают вес из‑за усталости

Как сохранить форму и не обзавестись лишними килограммами

Осень — время уютных вечеров, ароматного чая и согревающих блюд. И как раз именно в этот период многие сталкиваются с проблемой набора лишнего веса. Чтобы осень прошла комфортно и без нежелательных последствий, прежде всего важно понимать причины, почему мы склонны поправляться в это время года.

Первая причина — в изменении рациона, в переходе от свежих овощей и фруктов летом к более калорийным блюдам осенью. Вторая — в снижении физической активности: холодная погода заставляет меньше двигаться, большинство людей предпочитают теплые помещения прогулкам на свежем воздухе.

Еще осенью часто увеличивается нагрузка на работе и учебе, что ведет к перееданию и выбору нездоровых перекусов. Также сказывается недостаток солнечного света — уменьшение количества солнца влияет на настроение и уровень серотонина, от чего возникает желание есть больше сладкого.

Для поддержания формы осенью важен плавный переход на осеннее меню. В рацион следует включать сезонные овощи и фрукты — тыкву, яблоки, груши и другие. Они богаты витаминами и клетчаткой, помогают поддерживать иммунитет и контролировать аппетит. Не забывайте также о продуктах, богатых белком, — птице, рыбе, яйцах: белок способствует длительному насыщению и поддержанию мышечной массы. Следите за размером порций и старайтесь избегать чрезмерного количества мучных изделий и сладостей.





Пейте достаточное количество воды. Многие с приходом осени забывают о важности питьевого режима. Вода необходима для нормального функционирования всех органов и систем, помогает выводить токсины и поддерживает чувство сытости.

Даже если погода прохладная, стремитесь к движению. Запишитесь на занятия фитнесом, танцами или йогой. Если позволяет самочувствие, устраивайте ежедневные прогулки. Регулярная физическая активность помогает сжигать лишние калории, улучшает обмен веществ и поднимает настроение.

Старайтесь не поддаваться стрессу, чтобы не пришлось его заедать, и обязательно высыпайтесь — полноценный сон играет важную роль в контроле веса, а его недостаток снижает уровень энергии, повышает аппетит и замедляет метаболизм.

