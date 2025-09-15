Признаки недостатка жидкости в организме

С окончанием лета вы можете пить мало воды

Организм человека примерно на 60% состоит из воды, поэтому поддержание баланса жидкости крайне важно для хорошего самочувствия. Недостаточное потребление воды может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Меж тем многие люди с окончанием лета начинают игнорировать водный режим, забывая, что тело нуждается в достаточном поступлении жидкости в любое время года. Какие признаки могут говорить о том, что вы пьете мало воды?

Чувство усталости и слабости. Обезвоживание снижает объем крови, уменьшая поступление кислорода ко внутренним органам. Это вызывает чувство утомления даже при минимальных нагрузках.

Головокружение и головные боли. Недостаток воды приводит к сокращению уровня электролитов в мозге, провоцируя головную боль или головокружение.

Сухость кожи и слизистых оболочек. Обезвоживание опасно для кожи потерей эластичности, появлением шелушений и тусклости. Точно так же иссушаются слизистые оболочки носа и рта, что повышает вероятность инфицирования дыхательных путей.

Темный цвет мочи и редкое мочеиспускание. Нормальная моча должна быть соломенно-желтого цвета. Если она приобретает темно-желтый оттенок и позывы в туалет случаются редко, это сигнализирует о нехватке жидкости в организме.





Повышенная жажда. Хотя ощущение жажды является естественным сигналом организма о потребности в воде, многие игнорируют его, заменяя воду на кофе, сладкие напитки или алкоголь, что лишь усугубляет обезвоживание.

Запор и нарушения пищеварения. Для нормального функционирования кишечника необходима вода. Ее дефицит замедляет работу желудочно-кишечного тракта, что проявляется запорами и другими проблемами с пищеварением.

Нарушение концентрации внимания и ухудшение памяти. Исследования показывают, что потеря всего 1—2% влаги в организме существенно влияет на когнитивные способности, включая концентрацию внимания и память.

Поддерживать водный баланс, избегая перечисленных симптомов, позволит: ежедневное потребление не менее 1,5—2 литров чистой питьевой воды; ограничение кофеина и алкоголя, способствующих выведению жидкости из организма; включение в питание продуктов, богатых водой, например огурцов, сельдерея, яблок, апельсинов; периодическое питье воды небольшими глотками в течение дня, даже если нет ощущения сильной жажды.

Читайте также: Почему опасно запивать лекарства не водой.

Смотрите еще: Питье воды перед сном защитит от судорог.