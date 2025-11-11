Офисным работникам полезно ввести в рацион этот напиток

Он снизит вред сидячего образа жизни

В какао-бобах много флавоноидов. Эти соединения делают кровеносные сосуды более эластичными, что очень важно для людей, проводящих много времени в сидячем положении и сталкивающихся из-за этого с ухудшением кровотока. Потому офисным сотрудникам и представителям других малоподвижных профессий рекомендуется чаще пить какао.

«Флавоноиды помогают усилить кровоснабжение тканей, снижая риски появления воспалительных и тромбообразующих процессов. При умеренном потреблении какао удастся поддержать тонус стенок сосудов и легче восстановиться от продолжительного сидения», — говорят нутрициологи.

Какао при приготовлении не советуют доводить до кипения, чтобы избежать разрушения флавоноидов и получить максимум пользы от напитка. Также, если вы будете заваривать какао-порошок в чашке, не стоит использовать крутой кипяток. И конечно, исключите из напитка сахар.

