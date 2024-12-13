Какао способствует стройности тела и молодости кожи

Зимой этот напиток особенно популярен

День горячего какао ежегодно отмечают 13 декабря, может быть, поэтому мы чаще вспоминаем о напитке зимой, а может, потому, что шоколадный вкус ассоциируется с детством и верой в чудо, обостряющейся в предновогодний период? Как бы там ни было, какао заслуживает внимания не только в холодное время года, ведь напиток несет немало пользы организму.

Богатый источник антиоксидантов. Какао содержит высокое количество антиоксидантов, таких как флавоноиды, которые помогают защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Флавоноиды способствуют снижению воспалительных процессов в организме и уменьшению рисков развития хронических заболеваний.

Укрепление сердечно-сосудистой системы. Регулярное потребление какао связано с улучшением состояния сердца и сосудов. Те же флавоноиды в составе какао помогают расширять кровеносные сосуды, нормализуя кровообращение и снижая артериальное давление, что важно для сокращения вероятности формирования кардиопатологий.

Обеспечение когнитивных функций. Исследования показывают, что компоненты какао могут стимулировать мозговую активность и память. И тут снова флавоноиды — они содействуют притоку крови к мозгу, что положительно сказывается на когнитивных функциях и защищает от возрастных проблем типа деменции.





Позитивное влияние на настроение. Какао является источником серотонина и других веществ, способствующих выработке «гормонов счастья». Какао заботится о хорошем настроении, снижении уровня стресса и тревоги, повышении общего чувства благополучия.

Омоложение кожи. За красоту кожи тоже отвечают антиоксиданты напитка, они предотвращают повреждения от воздействия ультрафиолетовых лучей и внешних загрязнений. Еще какао помогает коже оставаться увлажненной и эластичной.

Поддержка обмена веществ. Какао участвует в регулировании метаболизма и контроле веса. Некоторые научные данные говорят о том, что флавоноиды обостряют чувствительность к инсулину и снижают концентрацию сахара в крови.

Чтобы извлечь максимальную пользу из какао, выбирайте его натуральную форму — несладкий порошок и не добавляйте сахар в напиток.

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