Питьем какао можно предупредить тромбоз

Напиток не должен содержать сахара

Включение чистого какао в рацион без добавления сахара способно продлить жизнь, поскольку напиток защищает сердечно-сосудистую систему от патологий и предотвращает тромбообразование.

«Биоактивными соединениями какао снижается вероятность склеивания тромбоцитов, что служит профилактикой сердечно-сосудистых катастроф — инфаркта и инсульта», — отмечают врачи.

Какао не стоит чем-то подслащивать, добавлять молоко не запрещается, но можно обойтись и без него. Готовить для себя какао рекомендуется до трех раз в неделю.