Если по той или иной причине вы задумываетесь об отказе от кофе, вам наверняка интересно, чем можно его заменить, чтобы получать желаемую бодрость. С такой задачей справятся напитки, обладающие мягким тонизирующим эффектом, не оказывающие при этом дестабилизирующего влияния на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Что же это?
«Обратите внимание на цикорий, он имеет приятный горьковатый вкус, похожий на кофе, что само по себе бодрит рецепторы. Не содержит кофеина, но богат инулином — пребиотиком, который питает здоровую микрофлору кишечника, а это основа хорошего энергообмена. Цикорий идеален для тех, кто любит вкус кофе, но не может его пить из-за гастрита или высокого давления», — говорит кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.
Другой напиток — матча, он же зеленый японский чай. В сочетании с кофеином скрывает в составе L‑теанин, обеспечивающий плавным и длительным бодрящим эффектом без нервозности и резкого спада. Матча позволяет достичь состояния «спокойной концентрации». Станет отличной заменой для тех, кому кофе мешает сосредоточиться, вызывая тревожность.
Еще одна альтернатива — это какао, и готовить его можно даже на воде либо в сочетании с обычным или растительным молоком, и лучше не добавлять в напиток сахара. Теобромин в какао является мягким стимулятором, схожим с кофеином, но действующим деликатнее и продолжительнее. Какао обеспечит и магнием, поддерживающим состояние нервной системы и дающим отпор стрессу. Важно отдавать предпочтение натуральному какао, а не сладким растворимым смесям.
Имбирный чай — тоже вариант для замены. Гарантирует согревающий и легкий тонизирующий результат за счет гингерола. Стимулирует улучшение микроциркуляции крови, в том числе в сосудах головного мозга, что и создает ощущение ясности ума и прилива сил. Главное, не пить такой чай на пустой желудок.
Помимо напитков, есть бодрящие продукты, к ним относятся яблоки — натуральные сахара и клетчатка равны стабильному энергетическому подъему; орехи — белок, полезные жиры и магний зарядят энергией надолго; овсянка — сложные углеводы становятся топливом на несколько часов.
Как происходит отказ от кофе и сколько дней на это может уйти? В первые три дня будет «ломка» с возможными головными болями, раздражительностью, сонливостью. Это является состоянием нормы, ведь в организме происходит перестройка. Так что нужно переждать, пить больше воды и высыпаться. В промежутке от 7 до 14 дней начнется наиболее активное привыкание к новому режиму. Неприятная симптоматика исчезнет, и вам удастся почувствовать естественные ритмы своей энергии. К месяцу отказа от кофе наступает время полной адаптации, сон становится спокойным, тревожность снижается, а энергия на протяжении дня держится примерно на одном уровне без каких-либо скачков.
