Нос может провалиться из‑за ковыряния корочек

Грубое механическое воздействие на его стенки вредит перегородке

Страшная, но реальная история: на протяжении нескольких лет москвичка отдирала корочки в носу, принимая их за подсохшую носовую слизь, что привело к истончению, а затем и частичному исчезновению носовой перегородки, от чего у женщины провалился нос. Выяснилось, что в течение этого периода пострадавшая снимала слой за слоем собственный носовой хрящ, который начал разрушаться из-за аутоиммунного воспаления стенок сосудов.

Ситуация шокирует, но только не оториноларингологов, которые всем пациентам с хроническим ринитом твердят о важности увлажнения слизистой во избежание образования корочек в носу и истончения перегородки.

Важно! Если вы регулярно замечаете образование корочек в носу и вообще жалуетесь на сухость слизистых, посетите лор-врача.

«Образование сухих корочек доставляет дискомфорт и побуждает к их самостоятельному удалению — проще говоря, ковырянию, но важно понимать, что такое поведение имеет серьезные последствия. Попытки удаления корочек могут повредить слизистую, вызывая микротравмы и кровотечение. Частое механическое воздействие на внутреннюю поверхность носа ведет к постепенному истончению хрящевой ткани, что снижает прочность и устойчивость перегородки. Регулярное травмирование тканей опасно деформацией носовой перегородки с ухудшением дыхания и эстетическими дефектами», — предупреждают оториноларингологи.





Возникновение сухости и образование корочек случается от:

• недостаточной влажности воздуха — низкая влажность окружающей среды провоцирует высыхание слизистых оболочек;

• аллергии и заболеваний дыхательных путей — хронические риниты, синуситы и аллергии приводят к повышенной сухости и образованию корочек;

• использования лекарственных препаратов — некоторые лекарства, такие как сосудосуживающие капли, часто высушивают слизистые оболочки;

• курения и загрязнений воздуха — табачный дым и загрязненный воздух негативно влияют на состояние слизистой оболочки носа.

Чтобы избежать проблем, связанных с образованием корочек, рекомендуется пользоваться увлажнителем воздуха для поддержания оптимального микроклимата в помещении, промывать нос солевыми растворами — они помогают очищать носовые ходы и восстанавливать нормальное функционирование слизистой оболочки, обрабатывать полости носа специальными маслами, смягчающими корочки и облегчающими их удаление, — важно избегать грубых механических воздействий на стенки носа, не забывать периодически проверяться у лора.

Читайте также: Как избежать сухости слизистых носа и горла в отопительный сезон.

Смотрите еще: Зависимость от назальных капель ведет к вазотомии.

Это тоже интересно: У каждого третьего взрослого в носу может жить стафилококк.