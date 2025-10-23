Зависимость от назальных капель ведет к вазотомии

Как избавиться от необходимости пользоваться сосудосуживающими средствами на постоянной основе

По данным статистики, за последние три года россияне купили капель от заложенности носа на сумму свыше 41 миллиарда рублей, таким образом, спрос на средства от насморка вырос практически на 30%. Зависимость от сосудосуживающих капель оториноларингологи называют серьезной зависимостью. Можно ли от нее избавиться?

«Сосудосуживающие капли и спреи нельзя использовать более трех дней, иначе возникают риски формирования зависимости, при запущенности которой появляется необходимость в проведении вазотомии — операции, во время которой уменьшается объем слизистой за счет разрушения кровеносных сосудов, ее питающих», — говорят оториноларингологи.

Избавиться от зависимости от назальных капель поможет:

• промывание носа солевым раствором — этой простой процедурой получается устранить вирусы и бактерии, а также обеспечить увлажнение слизистой оболочки носа и постепенно ее восстановить;

• массаж — мягким массажем зон у крыльев носа и под носовой перегородкой удастся уменьшить отек и улучшить циркуляцию крови;

• обильное питье — употреблением теплой воды, чаев, а также бульонов оказывается действие, разжижающее слизь и упрощающее ее выведение;

• правильное положение во время сна — если спать с приподнятой головой, улучшится отток слизи из носовых пазух;

• ингаляции — вдыхание паров с эфирными маслами мяты или эвкалипта окажет освежающее и облегчающее действие на состояние дыхательных путей;

• ароматерапия — применение аромалампы с маслом лаванды, тимьяна, чайного дерева или шалфея поспособствует снятию воспаления и свободе дыхания.

Важно! Когда заложенность носа беспокоит свыше 10 дней, это свидетельствует о возможной серьезной проблеме, отсутствие лечения при которой на фоне длительного воспаления грозит синуситом, отитом, ларингитом, образованием полипов и кист в пазухах носа.

