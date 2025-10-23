По данным статистики, за последние три года россияне купили капель от заложенности носа на сумму свыше 41 миллиарда рублей, таким образом, спрос на средства от насморка вырос практически на 30%. Зависимость от сосудосуживающих капель оториноларингологи называют серьезной зависимостью. Можно ли от нее избавиться?
«Сосудосуживающие капли и спреи нельзя использовать более трех дней, иначе возникают риски формирования зависимости, при запущенности которой появляется необходимость в проведении вазотомии — операции, во время которой уменьшается объем слизистой за счет разрушения кровеносных сосудов, ее питающих», — говорят оториноларингологи.
Избавиться от зависимости от назальных капель поможет:
• промывание носа солевым раствором — этой простой процедурой получается устранить вирусы и бактерии, а также обеспечить увлажнение слизистой оболочки носа и постепенно ее восстановить;
• массаж — мягким массажем зон у крыльев носа и под носовой перегородкой удастся уменьшить отек и улучшить циркуляцию крови;
• обильное питье — употреблением теплой воды, чаев, а также бульонов оказывается действие, разжижающее слизь и упрощающее ее выведение;
• правильное положение во время сна — если спать с приподнятой головой, улучшится отток слизи из носовых пазух;
• ингаляции — вдыхание паров с эфирными маслами мяты или эвкалипта окажет освежающее и облегчающее действие на состояние дыхательных путей;
• ароматерапия — применение аромалампы с маслом лаванды, тимьяна, чайного дерева или шалфея поспособствует снятию воспаления и свободе дыхания.
Важно! Когда заложенность носа беспокоит свыше 10 дней, это свидетельствует о возможной серьезной проблеме, отсутствие лечения при которой на фоне длительного воспаления грозит синуситом, отитом, ларингитом, образованием полипов и кист в пазухах носа.
