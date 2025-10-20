Как избежать сухости слизистых носа и горла в отопительный сезон

Пересушенные оболочки ослабляют иммунитет

Осенью и зимой нам приходится сталкиваться с повышенной сухостью воздуха в помещениях из-за работающих радиаторов отопления. Однако мириться с этим нельзя, ведь пересушенные слизистые влекут за собой не только дискомфорт, но и неприятности со здоровьем.

«Слизистая оболочка носа и горла служит первым барьером защиты организма от вирусов, бактерий и аллергенов. Она покрыта тонким слоем слизи, содержащим антитела и клетки иммунной системы, которые помогают обезвреживать патогены. Когда воздух становится слишком сухим, эта защитная система ослабевает», — говорят оториноларингологи.

Сухость создает благоприятные условия для размножения патогенов, увеличивая вероятность развития простудных заболеваний и гриппа. Сухие слизистые менее эффективно задерживают вирусы и бактерии, позволяя им проникнуть глубже в дыхательные пути, что пробивает защитные силы организма. Сухой воздух также вызывает раздражение, зуд и воспаление, что может привести к хроническому риниту или кашлю и другим проблемам.

О недостаточной влажности слизистых оболочек скажут эти симптомы: ощущение стянутости и дискомфорта в носу и горле, частое чихание и кашель, повышенная чувствительность к запахам и пыли, появление корочек и трещин в носу.





Чтобы предотвратить негативные последствия сухого воздуха, следует придерживаться простых рекомендаций:

• использовать увлажнители воздуха — они помогают поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, что существенно снижает нагрузку на слизистую оболочку и предотвращает ее высыхание;

• ежедневно промывать нос солевым раствором — он мягко очищает носовые ходы, увлажняет слизистую и восстанавливает ее защитные свойства. Можно приобрести готовые растворы в аптеке или приготовить самостоятельно, растворив половину чайной ложки соли в стакане теплой воды;

• делать ингаляции — паровые ингаляции с добавлением эфирных масел эвкалипта, мяты или чайного дерева способствуют удержанию нормальной влажности слизистой оболочки и облегчают дыхание;

• пить воду — поступление достаточного уровня жидкости в организм важно всегда, употребляйте больше чистой питьевой воды, травяных настоев и компотов;

• регулярно проветривайте комнаты, обеспечивая доступ свежего влажного воздуха извне;

• применяйте для носа увлажняющие спреи, гели, мази и масла — их может назначить лор.

