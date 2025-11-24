У каждого третьего взрослого в носу может жить стафилококк

Чем опасна инфекция и как от нее избавиться

Золотистый стафилококк относится к условно-патогенным бактериям, что говорит о возможности его мирного пребывания в организме до тех пор, пока иммунитет может справляться со своей задачей, но как только защита ослабнет, стафилококк даст о себе знать. Порядка 30% взрослых людей могут быть носителями золотистого стафилококка в верхних дыхательных путях.

Основные причины появления стафилококковой инфекции в носу:

• ослабленный иммунитет — снижение защитных функций способствует активному размножению микроорганизмов;

• травмирование слизистых — повреждения могут возникнуть в результате острых респираторных вирусных инфекций или механических факторов (например, от проведения медицинских манипуляций);

• хронические заболевания дыхательной системы — наличие хронических патологий увеличивает риск колонизации бактериями слизистой оболочки носа;

• несоблюдение гигиены — недостаточная гигиена рук и лица повышает вероятность проникновения патогенов в организм;

• взаимодействие с потенциальным носителем инфекции — инфекция передается воздушно-капельным путем, например, от болеющего ангиной.





«Выявить стафилококк в носу можно путем взятия мазка и проведения бактериологического посева. Исследование проводится натощак, также перед процедурой следует воздержаться от курения. В день сдачи и накануне не стоит пользоваться какими-то мазями и каплями для носа, еще важно не принимать антибактериальные препараты в течение двух месяцев. Если же был пройден курс антибиотикотерапии, необходимо заранее сообщить об этом врачу», — говорят оториноларингологи.

Чем опасен стафилококк в носу? Присутствие стафилококка в носу может привести к следующим осложнениям: синуситу — воспалению слизистой оболочки околоносовых пазух и полости носа, проявляющемуся головной болью, заложенностью носа и выделениями; фурункулезу — гнойничковому поражению кожи от проникновения бактерий через микротравмы; конъюнктивиту — слизистые глаз воспалятся, если бактерии попадут в слезоотводящие пути; отиту — патология уха разовьется на фоне распространения инфекции; пневмонии — легкие пострадают, если инфекция спустится в нижние отделы дыхательных путей.

Лечение стафилококка определяется врачом индивидуально в зависимости от результатов анализа и самочувствия пациента. Так, может быть назначена антибактериальная терапия, местное применение антисептиков, прием иммуностимулирующих препаратов, физиотерапевтические методы, промывания.

