Не болеть и не стареть: зачем еще организму нужен витамин F

Чем на самом деле является это вещество

Витамин F был открыт 1 марта 1928 года американским исследователем Гербертом Эвансом. Поскольку витамин стал шестым по счету, его назвали по шестой букве английского алфавита. Позже выяснилось, что витамин F — это группа полиненасыщенных жирных кислот: альфа-линолевой, которая входит в группу омега-3, и арахидоновой и линолевой, относящихся к группе омега-6.

«Омега-3 и омега-6 не синтезируются в организме, потому их важно ежедневно получать из пищи», — предупреждают диетологи.

Омега-3 и омега-6 жирные кислоты играют ключевую роль во многих процессах в организме:

• участвуют в построении клеточных мембран;

• задействованы в синтезе жиров и нормализации липидного обмена;

• без них не выводится из крови лишний холестерин;

• они участники синтеза простагландинов;

• нужны для нормализации артериального давления;

• улучшают процессы сперматогенеза;

• укрепляют опорно-двигательный аппарат;

• стимулируют иммунную систему;

• нормализуют работу всех желез внутренней секреции;

• способствуют заживлению ран, снятию отечности и воспаления, устраняют болевой синдром;

• предотвращают и облегчают течение аллергии;

• поддерживают барьерную функцию кожи;

• обеспечивают здоровье кожи, волос, ногтей.





У взрослых при недостатке витамина F снижается упругость и эластичность кожных покровов, нарушается их функциональность — кожа становится сухой, шелушится, страдает от дерматитов и экземы; начинают ломаться ногти; появляются аллергические реакции со стороны слизистых оболочек носа и глаз в виде крапивницы, насморка, слезотечения; человек мучается от обильной перхоти, тусклости, ломкости и выпадения волос; приходится бороться с различными воспалениями, прыщами, гнойничковой и угревой сыпью; стремительно увеличивается масса тела; растет холестерин.

«Если организму не хватает вещества в течение длительного времени, он становится более подверженным инфекционным заболеваниям, развитию артериальной гипертонии, атеросклерозу, расстройствам пищеварения, ускоренному старению», — отмечают врачи.

Основные источники омега-3 и омега-6 жирных кислот: жирная рыба, льняное, подсолнечное, кукурузное, соевое масла, семена чиа, подсолнечника, кунжута, орехи.