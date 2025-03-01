Витамин F был открыт 1 марта 1928 года американским исследователем Гербертом Эвансом. Поскольку витамин стал шестым по счету, его назвали по шестой букве английского алфавита. Позже выяснилось, что витамин F — это группа полиненасыщенных жирных кислот: альфа-линолевой, которая входит в группу омега-3, и арахидоновой и линолевой, относящихся к группе омега-6.
«Омега-3 и омега-6 не синтезируются в организме, потому их важно ежедневно получать из пищи», — предупреждают диетологи.
Омега-3 и омега-6 жирные кислоты играют ключевую роль во многих процессах в организме:
• участвуют в построении клеточных мембран;
• задействованы в синтезе жиров и нормализации липидного обмена;
• без них не выводится из крови лишний холестерин;
• они участники синтеза простагландинов;
• нужны для нормализации артериального давления;
• улучшают процессы сперматогенеза;
• укрепляют опорно-двигательный аппарат;
• стимулируют иммунную систему;
• нормализуют работу всех желез внутренней секреции;
• способствуют заживлению ран, снятию отечности и воспаления, устраняют болевой синдром;
• предотвращают и облегчают течение аллергии;
• поддерживают барьерную функцию кожи;
• обеспечивают здоровье кожи, волос, ногтей.
У взрослых при недостатке витамина F снижается упругость и эластичность кожных покровов, нарушается их функциональность — кожа становится сухой, шелушится, страдает от дерматитов и экземы; начинают ломаться ногти; появляются аллергические реакции со стороны слизистых оболочек носа и глаз в виде крапивницы, насморка, слезотечения; человек мучается от обильной перхоти, тусклости, ломкости и выпадения волос; приходится бороться с различными воспалениями, прыщами, гнойничковой и угревой сыпью; стремительно увеличивается масса тела; растет холестерин.
«Если организму не хватает вещества в течение длительного времени, он становится более подверженным инфекционным заболеваниям, развитию артериальной гипертонии, атеросклерозу, расстройствам пищеварения, ускоренному старению», — отмечают врачи.
Основные источники омега-3 и омега-6 жирных кислот: жирная рыба, льняное, подсолнечное, кукурузное, соевое масла, семена чиа, подсолнечника, кунжута, орехи.