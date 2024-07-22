Мужчинам после 40 и беременным женщинам нужно включать в рацион щавель

Какая польза заключена в растении

Всего сто граммов щавеля покрывают свыше половины суточной потребности организма в аскорбиновой кислоте, участвующей в укреплении защитных сил организма и сокращении уровня холестерина. Богатство щавеля и в наличии в нем витаминов группы В, необходимых для нормальной деятельности нервной системы.

«В щавеле в большом количестве содержится фолиевая кислота, что важно в период вынашивания ребенка. Зелень также ценна для мужчин, поскольку щавель снижает вероятность формирования патологий предстательной железы», — говорят врачи.

Еще щавель поддерживает здоровье кожи, зубов, ногтей, волос, стимулирует выведение излишков жидкости и способствует снижению массы тела.

Однако щавель нежелателен к употреблению при заболеваниях почек и желудка.