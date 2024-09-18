Колоноскопия с применением углекислого газа может быть более комфортной

Такая процедура лучше переносится пациентами

Колоноскопия зарекомендовала себя как информативный метод диагностики рака и новообразований в кишечнике. Процедура позволяет выявить патологию на ранней стадии и своевременно начать лечение. Однако пациенты часто боятся такого обследования. Врачи же создают условия, чтобы колоноскопия проходила с минимальным дискомфортом.

При колоноскопии вместо воздуха может применяться углекислый газ (CO2), он быстро поглощается, поэтому во время и после исследования человек испытывает гораздо меньше неприятных ощущений, нет длительного чувства распирания и вздутия, что возможно при обычной колоноскопии.

«При подаче в толстую кишку углекислого газа вместо воздуха колоноскопия переносится легче. У пациентов возникает меньше болезненных, дискомфортных ощущений. Исследование проводится как под наркозом, так и без него», — говорит эндоскопист отделения эндоскопии и УЗД клиники ЮУГМУ Минздрава России Елена Башкова.

Колоноскопия дает возможность не только оценить состояние кишечника, но и провести лечебные манипуляции. Во время обследования специалист может сразу удалить небольшие полипы и провести биопсию тканей для дальнейшего гистологического исследования.