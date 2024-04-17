Как туалетная бумага может привести на прием к проктологу

После туалета желательно принимать гигиенический душ

Врачи отмечают, что, злоупотребляя использованием туалетной бумаги, можно столкнуться с проктологическими проблемами, поэтому после посещения туалета по возможности лучше использовать воду для проведения гигиены.

«Бумагой не всякий раз получается хорошо очистить область ануса, а оставшиеся загрязнения способны спровоцировать размножение бактерий, что ведет к воспалениям и инфекциям. А когда применяют жесткую бумагу, к этому добавляется вероятность получения микротравм, что усугубляет ситуацию», — объясняют медики.

Если пользоваться жесткой бумагой постоянно, то повредить слизистую можно достаточно серьезно, вплоть до появления анальных трещин. Тогда может понадобиться лечение, порой приходится делать даже операцию.

«Наличие острой боли в заднем проходе — самый явный признак анальной трещины. Такая боль становится сильнее при опорожнении и просто во время пребывания в сидячем положении. Также о проблеме скажет присутствие крови после дефекации, а еще зуд, раздражение и спазмирование анальной области», — сообщают проктологи.

При подозрении на анальные трещины нужно скорее посетить врача, отбросив всякое стеснение.

Помимо грубой, также следует избегать бумаги с токсичными элементами, например бисфенолом, перфторированными органическими соединениями. А еще медики не одобряют бумагу с ароматизаторами, отдушками и красителями — они вызывают нежелательные кожные реакции.