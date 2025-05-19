Эти признаки указывают на «ленивый» кишечник

Что становится причиной проблемы

Синдром ленивого кишечника, или функциональная кишечная недостаточность, — это состояние, характеризующееся замедленной моторикой кишечника, что приводит к затруднению в процессе дефекации. Проблема вызывает дискомфорт и ухудшение качества жизни. Данный синдром может быть также проявлением какого-то заболевания, поэтому требует обследования.

Основные признаки синдрома ленивого кишечника включают:

• постоянные запоры — менее трех дефекаций в неделю;

• трудности при дефекации — необходимость применения усилий для опорожнения кишечника;

• чувство неполного опорожнения — ощущение, что вы сходили в туалет не до конца;

• вздутие и дискомфорт — неприятные явления в животе, которые могут сопровождаться газообразованием.

«Синдром ленивого кишечника может развиваться при неправильном питании: недостатке клетчатки в рационе, высоком содержании обработанных продуктов и низком потреблении жидкости. Способствуют синдрому и малоподвижный образ жизни, снижающий тонус мышц органа, психоэмоциональные нагрузки, ряд заболеваний (сахарный диабет, гипотиреоз, неврологические и некоторые другие патологии). Замедляется моторика и от приема определенных медикаментов», — говорят гастроэнтерологи.

Если вы подозреваете, что у вас синдром ленивого кишечника, важно исключить провоцирующие состояние факторы и обратиться к врачу для диагностики и разработки плана лечения.

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