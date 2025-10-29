Может ли аппарат УЗИ ошибаться

Есть ли ограничения по частоте проведения диагностики

Ультразвуковое исследование считается абсолютно безопасным для здоровья пациента. Датчик прибора испускает звуковые волны низкой интенсивности, которые отражаются от тканей организма и возвращаются обратно в устройство. Этот метод диагностики не оказывает лучевого воздействия, не вызывает повреждения клеток и не имеет побочных эффектов даже при многократном повторении процедуры. Потому и в один день допускается проведение такого количества исследований, которые требуются врачам для постановки диагноза или контроля за результатами лечения.

Однако несмотря на то, что аппарат УЗИ является высокоточным инструментом, вероятность ошибок при обследовании все же существует, особенно если процедура проводится неквалифицированным или малоопытным специалистом, либо исследование делалось наспех в отделении неотложной помощи, либо имеются анатомические особенности строения органов пациента.

«Кроме того, некоторые заболевания могут иметь схожие признаки, что затрудняет точную постановку диагноза лишь на основании одного обследования. Поэтому врачи нередко назначают анализы и дополнительные методы исследования», — говорят специалисты ультразвуковой диагностики.

Ошибки вероятны и при неадекватной подготовке к исследованию, потому, если вам назначено УЗИ, важно уточнить у врача, что нужно, а чего нельзя делать перед процедурой.

Причиной неточностей в обследовании бывает и получение неверной информации от пациентов, например, женщины могут забыть или назвать неверные дни цикла, а кто-то порой скрывает информацию о принимаемых медикаментах, способных влиять на кровоток и т. д.

