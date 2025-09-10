Почему осень идеальна для диспансеризации

Обследоваться нужно ежегодно

Каждый год врачи советуют уделять своему здоровью несколько дней, чтобы пройти диспансеризацию и убедиться, что с организмом все в порядке или же своевременно обнаружить проблемы и приступить к лечению. Особенно подходит для таких профилактических осмотров осень, когда многие люди возвращаются из отпуска и сталкиваются со сменой климата.

«При хронических патологиях здоровья осень тоже подходящее время для диспансеризации, потому что это дает возможность подготовить организм к холодам и простудам, избежав случайных обострений имеющихся болезней», — говорят терапевты.

Однако если осенью пройти проверку не удастся, сделайте это позже — зимой, но до следующей осени не откладывайте. Многие заболевания в начале своего развития протекают без выраженной симптоматики, потому узнать о них можно только при диагностических мероприятиях.

Старт диспансеризации проходит в кабинете терапевта, пациенту будут выданы направления на базовые исследования — общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, флюорографию, ЭКГ и другие обследования в зависимости от возраста и индивидуальных рисков.

