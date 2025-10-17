Сохранить здоровье груди поможет маммография

Когда обследование для женщины становится обязательным

Маммография — это рентгенологическое исследование молочных желез, которое позволяет выявить патологические изменения тканей груди. Этот метод диагностики широко применяется в медицине благодаря своей доступности, простоте и эффективности обнаружения ранних стадий заболеваний молочной железы, включая рак.

При помощи маммографии можно обнаружить:

• опухоли различного размера и локализации;

• кисты — заполненные жидкостью полости внутри ткани груди;

• кальцинаты — отложения кальция, которые могут указывать на развитие онкологического процесса;

• фиброаденомы — доброкачественные новообразования;

• другие изменения структуры тканей молочной железы.

«Регулярное прохождение маммографического исследования значительно повышает шансы своевременного выявления рака молочной железы и успешного лечения заболевания», — сообщают маммологи.

Для женщин рекомендации относительно начала проведения маммографии зависят от наличия факторов риска развития рака молочной железы:

• если женщина относится к группе низкого риска — у нее нет отягощенной наследственности, гормональных нарушений и другого, стоит приступать к такому обследованию с возраста 40 лет, повторяя процедуру каждые два-три года;

• женщинам старше 50 лет желательно проводить маммографию ежегодно;

• пациентки с высоким риском возникновения болезни (например, наличие онкологии у ближайшей родни, обнаруженные мутации BRCA1/BRCA2) должны проходить скрининг с 35—40 лет.

Не всегда маммография проводится только с целью профилактики. Женщина может оказаться в ситуации, при которой это исследование является обязательным. Речь о наличии уплотнений, узлов или иных подозрительных образований в тканях молочной железы, изменении формы, размеров, контуров груди, появлении втяжений кожи или сосков, выделений из сосков — особенно кровянистых, подозрении на воспалительные процессы в области груди, а также контроле состояния здоровья после операций на молочной железе.

Кстати, маммография проводится и мужчинам, хотя необходимость в таком исследовании возникает крайне редко. Мужская грудь имеет минимальное количество железистой ткани, поэтому риск развития рака гораздо ниже, чем у женщин. Однако случаи онкозаболевания мужской груди встречаются, особенно среди представителей старшего возраста и тех, у кого проблемная наследственность, ожирение, эндокринные нарушения.

