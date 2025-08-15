Можно ли пить воду перед УЗИ брюшной полости

От подготовки к исследованию зависит качество диагностики

Вам назначено УЗИ брюшной полости, и вы думаете, можно ли выпить перед обследованием воды? Можно, но это способно повлиять на точность диагностики. Проведение УЗИ органов брюшной полости предполагает полный отказ от пищи и жидкостей за несколько часов до обследования.

«Из-за остатков пищи и жидкости в органах брюшной полости осмотр станет затруднительным, качество изображения ухудшится и диагностика не будет считаться полноценной», — сообщают специалисты ультразвуковой диагностики.

Состояние пациента и тип исследования могут иметь различия по рекомендуемой подготовке, но, согласно общим правилам, лучше не пить за 6—8 часов до исследования, в особенности нежелательны газированные и сладкие напитки, вызывающие газообразование и затрудняющие осмотр. Иногда допускается выпить небольшое количество воды, но этот момент всегда лучше обговорить с доктором.

Готовясь к УЗИ брюшной полости, также следует за несколько дней «до» не вводить в рацион продуктов, провоцирующих появление газов — бобовых, капусты, хлебобулочных изделий и газированных напитков. Последний прием пищи перед таким УЗИ должен быть за 8 часов до диагностики.

Когда у пациента имеется склонность к повышенному газообразованию, врачом будут рекомендованы медикаменты, устраняющие этот симптом.

Читайте также: Может ли УЗИ во время беременности навредить ребенку.

Смотрите еще: Может ли удаление полипа привести к раку кишечника.