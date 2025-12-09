Кожа на подушечках пальцев морщится и трескается от нехватки влаги

Что еще провоцирует сухость покровов

Кожа рук особенно подвержена воздействию окружающей среды, представляющему собой ежедневный стресс для защитных покровов. Одним из распространенных последствий соприкосновений наших рук со всем подряд становится сухость кожи, шелушение и даже трещины и морщинки (заломы) на подушечках пальцев. Почему же повреждается кожа на пальцах?

«Первая причина трещин на пальцах заключена в недостаточном количестве влаги в коже, что провоцирует ее сухость. Это может происходить из-за длительного контакта с водой, особенно жесткой, моющими средствами и бытовой химией, частого мытья рук или сухого воздуха в помещении, а также недостаточного потребления воды», — говорят дерматологи.

Воздействие внешней среды тоже не проходит бесследно для кожи. Морозный воздух зимой и активное солнце летом также способствуют потере влаги кожей, вызывая ее сухость. Потому на холоде важно надевать перчатки или варежки, а летом пользоваться кремом с spf.

Некоторые заболевания, такие как экзема, псориаз, дерматиты и грибковые инфекции, выражаются проблемами с кожей на руках. В таких случаях важно контролировать патологию, выполняя все врачебные предписания. Аллергия на химические вещества или косметику также способна вызвать раздражение и трещины.





Что делать, если кожа на руках стала сухой и даже появились трещинки на подушечках пальцев или тыльной стороне ладони? Сперва важно ограничить воздействие агрессивных факторов на руки — если делаете работу по дому, надевайте перчатки, а после каждого контакта с водой используйте питательный или увлажняющий крем для рук. Даже если вы что-то пролили и хотите вытереть жидкость либо вам всего лишь нужно поменять воду в миске у питомца, не игнорируйте защитные перчатки. Специальные перчатки можно применять и во время приготовления пищи, это особенно важно, если повреждения на руках воспалены и болезненны.

«Важно мыть руки только в теплой воде или воде комнатной температуры, но не холодной или горячей. Помимо крема, полезно наносить на руки аптечные мази или масла и надевать на некоторое время целлофановые, а поверх тканевые перчатки для лучшего впитывания веществ в кожу. Салонные процедуры, например парафинотерапия, на поврежденную кожу не делаются», — отмечают специалисты.

Пересмотрите свое питание, обеспечив организм достаточным количеством витаминов A, E и D, необходимых для поддержания здоровья кожи. Включите в рацион продукты, богатые этими компонентами: рыбу, яйца, молочные продукты, овощи и фрукты. При необходимости принимайте витамины и в виде добавок, если их назначит врач.

Когда принимаемые меры по восстановлению кожи рук не дают результата в первую неделю, а все только усугубляется, обратитесь к врачу.

