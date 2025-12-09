Кожа рук особенно подвержена воздействию окружающей среды, представляющему собой ежедневный стресс для защитных покровов. Одним из распространенных последствий соприкосновений наших рук со всем подряд становится сухость кожи, шелушение и даже трещины и морщинки (заломы) на подушечках пальцев. Почему же повреждается кожа на пальцах?
«Первая причина трещин на пальцах заключена в недостаточном количестве влаги в коже, что провоцирует ее сухость. Это может происходить из-за длительного контакта с водой, особенно жесткой, моющими средствами и бытовой химией, частого мытья рук или сухого воздуха в помещении, а также недостаточного потребления воды», — говорят дерматологи.
Воздействие внешней среды тоже не проходит бесследно для кожи. Морозный воздух зимой и активное солнце летом также способствуют потере влаги кожей, вызывая ее сухость. Потому на холоде важно надевать перчатки или варежки, а летом пользоваться кремом с spf.
Некоторые заболевания, такие как экзема, псориаз, дерматиты и грибковые инфекции, выражаются проблемами с кожей на руках. В таких случаях важно контролировать патологию, выполняя все врачебные предписания. Аллергия на химические вещества или косметику также способна вызвать раздражение и трещины.
Что делать, если кожа на руках стала сухой и даже появились трещинки на подушечках пальцев или тыльной стороне ладони? Сперва важно ограничить воздействие агрессивных факторов на руки — если делаете работу по дому, надевайте перчатки, а после каждого контакта с водой используйте питательный или увлажняющий крем для рук. Даже если вы что-то пролили и хотите вытереть жидкость либо вам всего лишь нужно поменять воду в миске у питомца, не игнорируйте защитные перчатки. Специальные перчатки можно применять и во время приготовления пищи, это особенно важно, если повреждения на руках воспалены и болезненны.
«Важно мыть руки только в теплой воде или воде комнатной температуры, но не холодной или горячей. Помимо крема, полезно наносить на руки аптечные мази или масла и надевать на некоторое время целлофановые, а поверх тканевые перчатки для лучшего впитывания веществ в кожу. Салонные процедуры, например парафинотерапия, на поврежденную кожу не делаются», — отмечают специалисты.
Пересмотрите свое питание, обеспечив организм достаточным количеством витаминов A, E и D, необходимых для поддержания здоровья кожи. Включите в рацион продукты, богатые этими компонентами: рыбу, яйца, молочные продукты, овощи и фрукты. При необходимости принимайте витамины и в виде добавок, если их назначит врач.
Когда принимаемые меры по восстановлению кожи рук не дают результата в первую неделю, а все только усугубляется, обратитесь к врачу.
