Как фитнес защищает женщин от остеопороза

День женского здоровья и фитнеса проходит 24 сентября

Фитнес давно перестал быть лишь способом поддержания физической формы. Для многих женщин он является неотъемлемой частью здорового образа жизни, помогающей поддерживать активность, бодрость духа и хорошее настроение. Какую же пользу фитнес приносит женскому организму?

«Естественно, фитнес улучшает физическое здоровье. Регулярные тренировки помогают укрепить мышцы, суставы и кости, снижая риск развития остеопороза и артрита. Физической нагрузкой стимулируются остеобласты — эти клетки отвечают за образование костной ткани и способствуют ее минерализации, что увеличивает плотность костей. Это особенно важно для женщин, поскольку с возрастом плотность их костной ткани снижается быстрее, чем у мужчин. Фитнес улучшает осанку, добавляет выносливости и борется со стрессом», — говорят врачи по лечебной физкультуре.

Кроме того, физические нагрузки приводят вес к нормальным показателям. Систематическая активность помогает сжигать лишние калории, ускоряя обмен веществ и предотвращая накопление жировой ткани.

Занятия фитнесом также положительно влияют на психоэмоциональное состояние женщины. Во время тренировок организм вырабатывает эндорфины — гормоны счастья, важные для настроения и жизненного тонуса. Благодаря этому нормализуется сон и общее самочувствие, приобретается стрессоустойчивость.

«Аэробные упражнения укрепляют сердце и сосуды, что обеспечивает профилактику кардиозаболеваний. Нагрузки активируют кровообращение, снижают уровень холестерина и артериального давления, а это предупреждает развитие гипертонии и инсульта», — отмечают специалисты.

Занимаясь фитнесом на постоянной основе, женщина замечает изменения в своей фигуре и общем самочувствии. Это благотворно отражается на ее уверенности в себе, самооценке и качестве жизни. Женщина чувствует себя привлекательной, энергичной и полной сил.

