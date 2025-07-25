Эти симптомы говорят о приближении климакса

Готовиться к менопаузе нужно за несколько лет

Менопауза не приходит просто так, о том, что она наступит, организм сигнализирует за 3—5 лет. Однако многие женщины предпочитают не обращать внимания на, казалось бы, незначительные изменения в их состоянии.

«В первую очередь нужно понять, не поменялся ли характер менструальных выделений: они могут стать скудными или короткими либо вероятны еще какие-то сдвиги. Также явным намеком на приближающийся климакс считается появление приливов и потливости, в особенности в ночное время», — говорят гинекологи.

Женщина может отметить, что ее масса тела стала увеличиваться и сбросить лишние килограммы уже сложнее. Еще о предстоящих изменениях скажет либидо — оно уже не так выражено либо вовсе ушло. При скорой менопаузе ухудшается состояние кожи, ногтей, волос, теряется мышечная эластичность — в том числе мышц тазового дна, что сопровождается недержанием мочи от кашля или нагрузок, беспокоят скачки настроения и проблемы со сном.

Обнаружив у себя даже два-три из этих проявлений, важно проконсультироваться с гинекологом и сделать обследование.

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