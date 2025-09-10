Эта гинекологическая патология может перейти в «доброкачественный рак»

Проверять женское здоровье важно регулярно даже при отсутствии жалоб

Эндометриоз — распространенное заболевание, которое не только создает преграду для беременности — 90% эпизодов бесплодия связано с этой проблемой, но и вызывает постоянную боль. При этом патология может многие годы оставаться невыявленной — чаще эндометриоз обнаруживают уже на поздних стадиях.

«Это заболевание, при котором ткань, сходная с тканями слизистой оболочки матки, располагается в мышце матки, или в органах малого таза, или вообще на других органах. Например, встречается эндометриоз глаз, легких, диафрагмы, печени и так далее. Современная наука пока не готова ответить, почему эта ткань проникает в тот или иной орган, но она попадает, закрепляется и с каждым менструальным циклом все больше разрастается, причем в геометрической прогрессии», — рассказывает акушер-гинеколог, хирург Челябинской областной клинической больницы Владимир Крюков.

В отдельных случаях эндометриоз становится «доброкачественным раком». Вездесущая ткань переходит в соседние органы, ближайшие к матке, — мочевой пузырь, мочеточники, прямую кишку, нарушая их работу, что требует тяжелых радикальных операций, чтобы вернуть органам их функционал.

Эндометриоз может проявляться болями внизу живота в покое, болями при менструации, при половом контакте, вздутием кишечника, учащенным мочеиспусканием. Современная медикаментозная терапия неспособна излечить эндометриоз, она может лишь удерживать его дальнейшее развитие. В запущенных состояниях хирургия — единственный шанс избавиться от болевого синдрома и решить проблемы с бесплодием.

