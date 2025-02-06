Пиелонефрит часто развивается на фоне цистита

Обе патологии требуют срочного лечения

Цистит — это воспаление мочевого пузыря, развивающееся в большинстве случаев на фоне жизнедеятельности бактерий. Спровоцировать цистит часто можно переохлаждением, что особенно актуально в межсезонье, а также в теплую зиму.

Если цистит не лечить или не завершить терапию, как полагается, инфекция может подняться выше к почкам, тогда разовьется пиелонефрит.

«К симптомам пиелонефрита относят: боль в пояснице — часто она ощущается с одной стороны, где расположена пораженная почка, повышенную температуру — лихорадка и озноб могут сигнализировать о наличии инфекции, частые позывы к мочеиспусканию — как и при цистите, но могут сопровождаться болью и жжением, изменение цвета мочи — моча нередко становится мутной или имеет неприятный запах», — говорит нефролог высшей квалификационной категории, к. м. н. Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Ольга Ковелина.





При остром пиелонефрите пациенты также мучаются от тошноты и рвоты ввиду интоксикации организма, при такой клинической картине нужно вызывать скорую помощь. А вот хронический пиелонефрит может протекать бессимптомно или сопровождаться слабостью, нарушением аппетита, учащением мочеиспускания и неинтенсивными болями в пояснице. При подозрении на пиелонефрит важно сразу обратиться к врачу, не запуская болезнь.

Чтобы избежать развития цистита и пиелонефрита, важно соблюдать гигиену и своевременно опорожнять мочевой пузырь, пить достаточно воды — жидкость помогает вымывать бактерии из мочевыводящих путей, избегать переохлаждения: в холодную погоду тепло одеваться, не допускать замерзания ног, не садиться на холодные сиденья, не выбегать в холод на балкон, не утеплившись, не мыть руки в холодной воде.