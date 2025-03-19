Потеющая в шапке голова обостряет себорею

Весной нужно подбирать облегченные головные уборы

Первый день без шапки принято отмечать 19 марта, считается, что к этому сроку солнце уже достаточно пригревает и можно обходиться без головного убора. Однако в обманчивую весеннюю погоду все же лучше ориентироваться на температурный режим и личные ощущения.

Если одни люди пытаются избавиться от шапки при первой же возможности, другие ждут, пока окончательно не установится теплая погода. Такая позиция может быть правильной, если вы склонны к простудам, например, но, если ваша голова в шапке начинает потеть — это плохо.

Избыточное потоотделение приводит к раздражению кожи головы, вызывая зуд, покраснение или даже дерматит, особенно если шапка сделана из ненатуральных или тяжелых материалов.

Пот содержит соли и другие вещества, которые становятся причиной неприятного запаха, тем более если влага задерживается в ткани шапки.





«Состояние повышенной влажности на коже головы создает благоприятные условия для роста грибков и бактерий. Это легко приводит к инфекциям или обострению таких состояний, как перхоть или себорейный дерматит», — говорят трихологи.

Когда голова в шапке потеет, это может нарушить естественную терморегуляцию организма. В результате возникнет перегрев, а за ним последуют головная боль, головокружение или даже тепловой удар. У людей, страдающих от мигрени, повышение температуры и избыточное потоотделение усугубляют симптомы, провоцируя головные боли.

Если вы пока не готовы отказаться от шапки, замените ее более легким вариантом, чтобы голова не потела, и в то же время была защита от ветра.

В помещениях и транспорте обязательно снимайте головной убор. И не забывайте регулярно стирать свои аксессуары, чтобы избавляться от запаха пота и скопления бактерий.

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