От простуды и усталости спасет ванночка для ног

Когда полезно попарить ноги

Осенью мы часто сталкиваемся с переохлаждением, и, чтобы не разболеться, вернувшись домой, можно попарить ноги. Так удастся повысить местный иммунитет и дать отпор простуде. В такую ванночку можно добавить эфирных масел или травяных отваров (например, ромашки, мяты, эвкалипта). Но парение ног не ограничивается одним этим преимуществом.

«После длительного пребывания на ногах или физических нагрузок теплая вода способствует расширению кровеносных сосудов, улучшает кровообращение и помогает снять усталость и напряжение в ногах. Парение ног расслабляет мышцы стоп и голеней, уменьшает болевые ощущения и чувство тяжести. Процедура перед сном позволяет расслабиться и быстрее заснуть. В эту ванночку можно добавлять морскую соль», — говорят терапевты.

Чтобы парение ног было эффективным и безопасным, поддерживайте оптимальную температуру воды в ванночке (это около 38—40°C), держите стопы в воде не дольше 20 минут, а после парения наденьте теплые носки и отдохните хотя бы полчаса.

Несмотря на пользу, парение ног имеет ряд противопоказаний: высокая температура тела (лихорадка), сердечно-сосудистые заболевания, варикозное расширение вен, беременность (особенно первый триместр), проблемы с кожными покровами нижних конечностей.

