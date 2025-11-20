Ходунки провоцируют искривление ног у ребенка

Их использование вредит и позвоночнику

Наверняка в вашей семье есть история о том, как родители учили вас ходить, или, может быть, вы сейчас пребываете в ожидании первых шагов своего малыша. И здесь лучше не торопить время и дать возможность опорно-двигательному аппарату ребенка подготовиться к ходьбе — большинство ведущих педиатрических и ортопедических ассоциаций в мире не рекомендуют использование ходунков. Наиболее верным станет естественный путь развития ребенка с планомерным прохождением всех периодов: ползания, вставания у дивана, хождения вдоль опоры и наконец первых самостоятельных шагов.

«Механизм негативного воздействия достаточно прост. В ходунках ребенок часто отталкивается от пола носками или внешней стороной стопы, находясь в полувисящем состоянии. Это создает неправильную и избыточную нагрузку на неокрепшие кости голени и бедра, что может способствовать их искривлению — вальгусной или варусной деформации. Естественное развитие мышц спины и костного скелета происходит поэтапно. Для уверенной ходьбы ребенку необходимо сначала научиться ползать, садиться, вставать у опоры, чтобы укрепить мышечный корсет. Ходунки же „обманывают“ природу, давая мнимую возможность ходить без развитых мышц спины и пресса. Это приводит к неправильному распределению нагрузки на позвоночник и может стать причиной нарушений осанки», — говорит доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ИХ Пироговского университета Минздрава России Ирина Чуловская.

Ходунки несут и другие риски. Они значительно увеличивают скорость и радиус передвижения ребенка, и малыш может легко добраться до опасных мест — лестницы, кухни, ванной, столкнуться с мебелью, опрокинуть на себя тяжелые или горячие предметы.





«Ребенок, проводящий много времени в ходунках, лишается мотивации ползать, вставать и делать самостоятельные шаги. Он не тренирует равновесие и не учится правильно падать, группируясь, что является важным навыком. Некорректная постановка стопы в ходунках мешает формированию правильного свода и может способствовать развитию плоскостопия», — отмечает специалист.

Как бы ни соревновались производители в дизайне и комплектации, медики утверждают, что идеальных ходунков не существует, потому что нельзя считать полезным то, что дает возможность перемещаться ребенку таким образом, к которому он физиологически еще не готов.

Здоровая альтернатива для развития ребенка:

• стационарные центры активности — они лишены колес, но имеют множество развивающих игрушек. Ребенок может играть стоя, держась за опору, тренируя мышцы ног и спины без риска укатиться;

• толкатели — это игрушки на колесах, которые ребенок толкает перед собой. Они хороши на этапе, когда он уже начинает ходить, но еще неуверенно. Толкатель дает дополнительную опору и стимулирует к ходьбе, при этом малыш контролирует процесс и тренирует равновесие.

Читайте также: Признаки косолапости у ребенка.

Смотрите еще: Сколько может весить школьный рюкзак.

Это тоже интересно: О будущих проблемах с речью у ребенка можно понять при его рождении.