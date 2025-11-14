О будущих проблемах с речью у ребенка можно понять при его рождении

Какие симптомы укажут, что вам понадобится логопед

Обычно о том, что ребенку нужны занятия с логопедом, родители начинают задумываться уже с приближением школьного возраста, однако сигнал о вероятных речевых нарушениях у чада может быть получен еще в родильном отделении.

«Самый первый признак — малыш родился и плохо закричал. Не громко, не интенсивно, звуки больше похожи на мяуканье — значит, у него не сработал базовый рефлекс — это 100% логопедический ребенок. Дальше — только наблюдать. Важно, чтобы крик был громкий — это включение мозга в работу. Монотонный крик, есть такой термин, — признак неблагополучия ЦНС», — сообщает Горсайт.

Стоит отметить, что хорошо кричать ребенок должен как при естественных родах, так и при кесаревом сечении.

Затем родители должны отследить начало гуления и лепета, которые присущи даже глухим малышам. После 13 месяцев ждите первых слов: «мама», «папа», «дай», «пить» и прочих. Когда в полтора года малыш еще не начал говорить, сразу обращайтесь к логопеду.





Речевые нарушения не всегда свидетельствуют о психологическом заболевании или задержке развития, причиной им может быть тугоухость или эндокринологическая патология.



С проблемой специалисты должны справляться сообща. Иногда при первичном обращении к неврологу родителям могут сказать ждать трехлетия, но это будет ошибкой и упущением времени. Важно найти логопеда, который занимается с малышами до полутора лет, и он уже подключит дополнительных специалистов.

Необходимо, чтобы логопедические навыки детей проверялись в детских садах и там же проводились занятия с малышами. Если логопед дает задания на дом — это не очень хорошо. Мама не является специалистом, и в выполнении упражнений могут быть допущены ошибки, что может усугубить ситуацию.

Еще полезно проверить фонематический слух ребенка. Это способность различать, анализировать и воспроизводить звуки родного языка — отличать одни от других. Сделать это легко: покажите малышу картинку с рыбой и спросите: «Это лыба?», ребенок должен ответить «нет», а на вопрос «Это рыба?» произнести «да». Так будет понятно, что ему слышна разница.

