Признаки косолапости у ребенка

Важно скорее приступить к лечению

Косолапостью, или клубной стопой, называется аномалия развития стопы, приводящая к серьезным проблемам с движением при отсутствии своевременного лечения. Ежегодно во всем мире рождается порядка 200 тысяч детей с косолапостью, и правильная диагностика и лечение в первые месяцы жизни являются ключевыми факторами в успешной коррекции недуга.

«Несмотря на то что косолапость встречается довольно часто, ее наличие не должно стать приговором для ребенка. Современные методы лечения, такие как перевязки, специальная обувь и оперативное вмешательство, помогают исправить эту проблему», — говорит травматолог-ортопед, главный врач районной больницы села Аргаяш Александр Попов.

Первые признаки косолапости:

• стопы направлены внутрь — «косолапят»;

• пятка сильно повернута внутрь относительно нормального положения;

• пальцы ног слегка подогнуты вверх или находятся под углом;

• часто обе ноги поражены одинаково.

Заметив эти проявления у ребенка, важно скорее обратиться к специалисту, который назначит необходимое обследование и разработает оптимальный план лечения.