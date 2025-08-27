Сколько может весить школьный рюкзак

Несоблюдение норматива чревато проблемами с позвоночником у ребенка

Собирая ребенка в школу, важно позаботиться не только о качестве и удобстве его рюкзака, но и о том, чтобы портфель вместе со всем содержимым не превышал допустимую норму по весу, иначе из школы ребенок принесет не только знания, но и проблемы с позвоночником.

«Когда рюкзак полностью укомплектован, его вес не должен быть больше чем 10% от массы тела школьника, который будет этот рюкзак носить. То есть, если ребенок весит 27 кг, его ранец не может быть тяжелее 2,7», — предупреждают ортопеды.

От излишнего груза смещается центр тяжести, из-за чего ребенок напрягает мышцы и сутулится, что можно считать первыми признаками нарушений осанки и развития хронических болей в области спины.

Подбирая рюкзак, стоит ориентироваться не только на то, нравится ли он ребенку внешне, но и на удобство ранца. С этой целью его нужно надеть, подтянуть лямки, если требуется, наполнить для веса, чтобы оценить, комфортно ли носить именно этот рюкзак за спиной. Ранец не должен ограничивать движений и изменять походку ученика.

Для детей младшей школы стоит рассматривать рюкзаки, имеющие жесткий каркас и ортопедическую спинку, чтобы нагрузка на несформированный позвоночник распределялась равномерно. Учащимся среднего звена уже можно пользоваться мягкими вариантами.

Расскажите ребенку, что ходить с рюкзаком на одном плече — путь к деформации позвоночника. Правильное ношение предполагает плотное прилегание рюкзака к спине и не допускает его свисания ниже поясничного отдела.

