Передозировка кофеина проявляется этими симптомами

Сколько чашек допустимо выпивать в день

При нервозности, тревожности, раздражительности, бессоннице, тахикардии, головных болях, тошноте, эпизодах рвоты следует проверить свой рацион на избыточное присутствие в нем кофеина.

Когда нет неприятных проявлений при потреблении кофе, в день допустимо выпивать до четырех чашек напитка объемом 200 миллилитров, причем важно, чтобы сырье было качественным.

Что касается детей, то для них кофе под запретом, и, если родители разрешают ребенку пробовать напиток, они совершают ошибку. Подросткам можно пить максимум по одной чашке кофе в сутки. Людям же с заболеваниями сердца, а именно нарушенным сердечным ритмом, кардиологи вообще рекомендуют забыть про кофе.

