Вымывает ли кофе кальций из организма

Когда напиток считается безопасным для костей

Кофе — один из наиболее популярных напитков в мире, но его влияние на здоровье часто вызывает споры и вопросы. Одним из распространенных суждений является то, что кофе вымывает из организма кальций и это способно негативно отразиться на состоянии костного аппарата. Так ли это и как можно предотвратить потенциальные риски?

Напиток содержит кофеин, который оказывает влияние на обмен кальция. Исследования показывают, что кофеин может увеличивать выведение кальция с мочой. Однако это не означает, что кофе приводит к значительным потерям кальция в организме. В большинстве случаев умеренное потребление кофе не становится причиной критических дефицитов этого важного минерала.

«Кофеин может повышать уровень кальция, выводимого с мочой, но этот эффект обычно незначителен. Если человек получает достаточное количество кальция с пищей, влияние кофе на уровень кальция в организме будет минимальным. Люди, в рационе которых имеется достаточное количество молочных продуктов, зеленых овощей и других источников кальция, не испытают негативных последствий от употребления кофе», — информируют диетологи.

Если вы беспокоитесь о потере кальция из-за кофе, ограничьте потребление напитка до двух-трех чашек в день — это количество обычно безопасно и впоследствии не вызывает нехватки минерала. Убедитесь также, что в вашем питании заключено достаточно кальция, и пейте свою нормы воды, чтобы поддерживать гидратацию и обмен веществ. При употреблении других продуктов с кофеином (например, чая, шоколада или энергетических напитков) учитывайте общее количество поступившего в организм вещества.

Если у вас диагностированы проблемы с костями, при этом вы любите кофе и беспокоитесь об уровне кальция в организме, проконсультируйтесь с врачом о допустимых порциях напитка в вашем рационе.