Эти добавки для кофе наиболее полезны

А с чем-то лучше вообще не сочетать напиток

В точках общепита сегодня предлагается множество добавок для кофе, однако не каждая пойдет на пользу организму. Так, врачи категорически не рекомендуют сочетать кофе с алкоголем.

«Уже доказано, что не существует безвредных доз алкоголя. Главная опасность спиртного — в этиловом спирте. Но многие забывают, что алкоголь также содержит немало сахаров, что представляет собой двойную угрозу для здоровья», — предупреждают диетологи.

По той же причине, а именно из-за большого количества сахара, следует отказаться от разнообразных сиропов в кофе. Да, это вкусно, но, пристрастившись к сиропам, помимо набора массы тела, человек получает риски развития патологий сердца и сосудов, сахарного диабета, жирового гепатоза.

А вот среди полезных добавок специалисты выделяют корицу — этой пряности удается благотворно сказываться на углеводном обмене и профилактировать диабет.

Не стоит бояться и молока в кофе, оно снижает концентрацию кофеина и смягчает вкус напитка. А вот сливки лучше не наливать тем, у кого есть сердечно-сосудистые патологии, таким пациентам следует ограничивать животные жиры в рационе.