Вопрос контрацепции всегда следует обсуждать вместе с гинекологом, чтобы врач мог учесть, подходит ли выбранный метод в конкретном случае. Однако что касается наиболее неэффективного способа защиты от незапланированной беременности, здесь медики сходятся во мнении, что таковым является прерванный половой акт (ППА).
«ППА исключает возможность точного контроля: мужчина далеко не всегда может вовремя извлечь половой член из влагалища партнерши, особенно при повышенной возбудимости или недостаточном опыте. К тому же перед эякуляцией выделяется предсеменная жидкость, содержащая сперматозоиды, способные привести к беременности даже при отсутствии полноценного семяизвержения внутри женщины», — говорят гинекологи.
Еще один аргумент против ППА — это психологический фактор: постоянное напряжение и страх потерять контроль снижают качество интимной близости, ухудшая ощущения обоих партнеров.
И естественно, такая контрацепция никак не защищает от ИППП, что явно не подходит для партнеров, которые недавно или впервые вступили в отношения и еще мало друг о друге знают.
