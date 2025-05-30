Генетика или случайность: почему рождаются близнецы

И чем они отличаются от двойняшек

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в некоторых семьях или у определенных людей наблюдается тенденция к рождению близнецов, двойняшек или тройняшек? Является ли это случайностью или есть определенные причины и предрасположенность?

Безусловно, гены играют свою роль. Некоторые семьи имеют повышенную вероятность рождения близнецов, особенно если в роду уже было несколько подобных случаев. Причиной тому склонность к повышенному производству фолликулостимулирующего гормона у женщин: благодаря ему яйцеклетки созревают быстрее, и тогда вместо одной яичник покидают две или три яйцеклетки за один менструальный цикл. Унаследовать такую особенность обычно доводится через поколение — от бабушки к внучке.

«У женщин старше 30—34 лет увеличивается вероятность рождения двойняшек, и все из-за того же фолликулостимулирующего гормона. С 35 до 38 лет вообще есть шансы появления на свет тройни, а вот уже после 39 бывает сложно зачать даже одного», — говорят гинекологи.





Гормональные изменения, связанные с определенными состояниями или лечением, тоже могут способствовать выходу сразу нескольких яйцеклеток, что приближает женщину к многоплодной беременности. Это не редкость, например, для процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), когда проводят стимуляцию яичников.

Исследования показали, что употребление определенных продуктов или добавок (допустим, батата или дикого ямса) может добавить шансов к многоплодной беременности, а также если рост женщины на 2—3 см выше среднего или индекс массы тела у нее больше нормы (хотя если будет диагностировано ожирение — это уже про бесплодие). И чаще склонны к зачатию нескольких детей сразу темнокожие женщины, а вот реже всего это происходит с азиатками.

Еще кое-что интересное: развитие близнецов происходит из одной яйцеклетки, которую оплодотворил один сперматозоид. В этом случае идет деление клетки на две или более части, и у детей будет одинаковый генетический набор, и они всегда одного пола. Двойняшки же получаются при оплодотворении двух яйцеклеток двумя сперматозоидами. Тогда развитие каждого эмбриона будет отдельным и дети могут получиться как однополыми, так и разнополыми. А еще у двойняшек даже бывают разные отцы, и науке известны такие случаи, когда у женщин рождались дети с отличным друг от друга цветом кожи.