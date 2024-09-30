Комбинированные оральные контрацептивы широко распространены как средства предотвращения незапланированной беременности. Но почему же такие препараты пьют только женщины?
«Чтобы полностью остановить сперматогенез у мужчины, требуется не менее 70 дней, а это более двух месяцев. Да и для восстановления фертильности тоже понадобится немало времени — 3—4 месяца», — объясняют андрологи.
Гормональная контрацепция у мужчин изменяет гормональный статус, делая сперматогенез невозможным. Что касается женского организма, то здесь эффект от противозачаточных таблеток наступает через 6 дней, а настоящая менструация восстанавливается обычно сразу.
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