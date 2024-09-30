Почему мужчины не пьют противозачаточные

Это связано со сроком действия препаратов

Комбинированные оральные контрацептивы широко распространены как средства предотвращения незапланированной беременности. Но почему же такие препараты пьют только женщины?

«Чтобы полностью остановить сперматогенез у мужчины, требуется не менее 70 дней, а это более двух месяцев. Да и для восстановления фертильности тоже понадобится немало времени — 3—4 месяца», — объясняют андрологи.

Гормональная контрацепция у мужчин изменяет гормональный статус, делая сперматогенез невозможным. Что касается женского организма, то здесь эффект от противозачаточных таблеток наступает через 6 дней, а настоящая менструация восстанавливается обычно сразу.

Читайте также: Как действует экстренная контрацепция.