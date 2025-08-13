Какие преимущества человеку дает леворукость

Полушария мозга у таких людей лучше сообщаются

Леворукость — это комплексная характеристика, обозначающая тип мозговой организации и отражающая преимущественную активность правого полушария головного мозга, отвечающего за пространственное мышление, творчество и интуицию.

Около 10—15% населения мира являются левшами. Причиной леворукости у ребенка может стать наследственность, особенности внутриутробного развития, состояние здоровья будущей матери.

В отличие от правшей, у левшей равномернее распределены функции между двумя полушариями, что обеспечивает их более гибкое и разнообразное взаимодействие.

Важно! Если ребенок левша, переучивать его нежелательно, иначе такая «поломка» чревата психическими и нервными расстройствами. Яркий пример тому король-левша Георг VI, который в процессе «перестройки» стал сильно заикаться, а после долго избавлялся от приобретенного недуга.





Преимущества левшей:

• из-за того, что мир в большей степени является праворуким, у левшей лучше развита недоминирующая рука, нежели у правшей;

• левши отличаются более высокой интермануальной координацией — умением согласовывать одновременные действия левой и правой рук. Причина в том, что межполушарная передача информации у леворуких развита лучше;

• левшам часто случается демонстрировать превосходство во владении устной речью, потому что у них сильнее развито мозолистое тело, еще у левшей совершеннее некоторые виды памяти;

• интерактивные виды спорта типа тенниса, бейсбола, фехтования, единоборств являются для левшей площадкой для достижений, а вот там, где взаимодействовать с соперником не приходится, что характерно для плавания, гимнастики, боулинга и прочих занятий, леворукость не добавляет шансов на победу;

• левшам легче дается прочтение текстов для незрячих, написанных шрифтом Брайля, поскольку информация при этом идет к правому полушарию, у которого эффективность пространственного восприятия выше.

