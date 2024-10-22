Заикание — это речевое расстройство, которое проявляется нарушением плавности речи: повторением, удлинением звуков или паузами. Патология может существенно влиять на качество жизни человека, затрудняя коммуникацию и вызывая психологический дискомфорт.
Причины заикания:
• наследственность. Заикание может передаваться по наследству, потому наличие родственников с подобной проблемой увеличивает риск развития заикания у потомков;
• неврологические факторы. Заикание бывает связано с особенностями работы мозга, ответственными за речь. У заикающихся людей могут наблюдаться отличия в функционировании определенных участков мозга;
• психологические аспекты. Эмоциональное состояние, стресс и тревога усугубляют заикание. Некоторые дети могут начать заикаться после травматических событий или в условиях высоких эмоциональных нагрузок;
• развитие речи. Заикание часто начинается в возрасте 2—5 лет, когда происходит активное развитие речевых навыков. У некоторых детей эта проблема может быть временной и исчезнуть с возрастом.
«Заикание может быть последствием осложнений в период беременности: токсикоза, угрозы выкидыша из-за резус-конфликта, недоношенности, нейроинфекции, повреждения центральной нервной системы, телесного заболевания и травмы головы. Существенно сказывается воздействие родовых травм: внутриутробной гипоксии (это нехватка кислорода) и асфиксии (отсутствие дыхания или его слабость у новорожденного)», — объясняют неврологи.
Причиной речевого сбоя также может стать переучивание левши на правшу. Еще заикание случается при быстром речевом развитии, ввиду появляющегося несоответствия координации между голосом, речевым дыханием и артикуляцией. Заикание бывает спровоцировано слабостью детского организма от частых болезней, а еще неблагоприятными условиями речевого и семейного воспитания, подрывающими нормальную работу нервной системы.
Возможности коррекции заикания зависят от многих факторов, включая возраст, степень тяжести расстройства и индивидуальные особенности пациента. Полное избавление от заикания возможно в некоторых случаях, особенно если оно началось в детстве и было своевременно выявлено.
Основные методы коррекции заикания:
• Работа с логопедом поможет развить навыки плавной речи и преодолеть страх перед общением.
• Психотерапия позволит справиться с эмоциональными аспектами заикания, такими как тревога и низкая самооценка.
• Упражнения на расслабление уменьшат уровень стресса и улучшат плавность речи.
• Общение с людьми, сталкивающимися с аналогичными проблемами, бывает полезным для повышения уверенности и мотивации.
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У древнегреческого оратора Демосфена была такая проблема, и, чтобы справиться с ней, он читал поэмы, набивая рот камнями и при этом используя мощное звуковое сопровождение — морской шторм.
Заикание встречается в 2—3 раза чаще у мальчиков, чем у девочек.
В мире порядка 80 миллионов заикающихся людей.