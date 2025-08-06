Как женщине похудеть после 40

На вес очень влияют пять гормонов

Менопауза перестраивает тело на новый режим работы, потому привычные подходы к коррекции веса могут перестать действовать. Главное в этот период отнестись с пониманием и уважением к изменившимся потребностям своего организма, тогда и контролировать массу тела будет проще.

«Худеть сложнее, потому что климакс затрагивает работу более 150 гормонов и активных веществ, создавая сложную систему взаимосвязей. Напрямую влияют на вес пять ключевых гормонов: гормоны щитовидной железы — ТТГ, Т3, Т4 — сбои приводят к задержке жидкости и отекам; инсулин — с возрастом снижается чувствительность к глюкозе, потому избыток сахара легче превращается в жир; кортизол, он же „гормон стресса“, — действует так: „постоянный стресс = постоянный выброс глюкозы в кровь = быстрый набор веса“; эстроген и прогестерон — адекватный уровень эстрогенов критически важен для нормального обмена веществ и контроля веса», — рассказывает эндокринолог высшей квалификационной категории Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Юлия Рыбина.

Важно понять, что не существует «волшебной таблетки», позволяющей в один миг расстаться с лишним весом, — достичь баланса получится путем последовательной работы через правильное питание, физическую активность и нормализацию психологического состояния.





«Главный принцип — начать слышать и бережно относиться к своему телу уже сегодня. Без этого фундамента все усилия могут быть напрасными. Менопауза — время для новых, осознанных привычек, ведущих к гармонии и здоровому весу», — отмечает доктор.

Как себе помочь:

• пересмотреть отношение к углеводам — вместо булочек, конфет и печенья есть сухофрукты, орехи, цельнозерновой хлеб;

• обеспечить организм водой — начинать день со стакана теплой воды и пить регулярно в течение дня;

• изменить способ приготовления пищи — отдавать предпочтение запеканию или варке;

• добавить в рацион клетчатки — надо есть зелень и овощи в количестве не менее 500 г в день, включая их во все приемы пищи;

• осознанно двигаться — чтобы ускорить обмен веществ, надо больше ходить, гулять на свежем воздухе, приобщиться к тренировкам;

• помнить про интимное здоровье — регулярная половая жизнь и умение расслабляться важны для гормонального фона и общего тонуса;

• принимать витамины и добавки — но это только по назначению врача;

• сходить к доктору — если вы чувствуете, что гормональный фон стал меняться, а вес расти, настроение все чаще портится, необходимо посетить доктора, чтобы пройти обследование и получить рекомендации по лечению и профилактике.

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