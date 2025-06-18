Агрессивность женщины может быть признаком высокого кортизола

Какие еще симптомы говорят о гормональном дисбалансе

Кортизол — это стероидный гормон, вырабатываемый надпочечниками, который играет ключевую роль в регуляции обмена веществ, кровяного давления, реакции на стресс, иммунной функции, циклов сна и бодрствования. В норме уровень кортизола колеблется в течение дня, достигая пика утром и снижаясь к вечеру, а вот хроническое его повышение может негативно сказаться на здоровье женщины.

Повышенный уровень этого гормона проявляется в следующем:

• увеличении веса, особенно в области живота и лица;

• нарушении сна, бессоннице или ощущении усталости даже после отдыха;

• повышенной раздражительности, тревожности, эмоциональной нестабильности;

• снижении либидо;

• отеках и задержке жидкости;

• повышенной чувствительности к стрессам;

• уменьшении мышечной массы и слабости;

• повышенном артериальном давлении;

• сбоях менструального цикла или его исчезновении;

• замедленном обмене веществ и изменениях на коже — например, появлении стрий или акне.





Очень важный признак, указывающий на высокий кортизол в организме женщины, — это ее агрессивность и готовность к бою. Такие дамы не бывают милыми и женственными, даже если хотят, потому что находятся во власти гормона, заставляющего выживать. Женщину с высоким кортизолом отличает холодность, гипернапряжение и контроль, ей вообще не удается расслабиться. Все это говорит не о плохом характере, а о том, что организм истощен и нуждается в помощи — приведении в баланс гормонального фона.

Если вы замечаете у себя несколько из перечисленных симптомов, рекомендуется обратиться к врачу для проведения необходимых исследований.

«Повышение уровня кортизола может быть связано с различными факторами: хроническим стрессом и эмоциональным перенапряжением, неправильным питанием, дефицитом витаминов и минералов, недостатком физической активности или, наоборот, чрезмерными нагрузками, нарушениями сна или бессонницей, заболеваниями надпочечников или гипофиза, употреблением определенных медикаментов, хроническими заболеваниями и воспалительными процессами», — говорят эндокринологи.

Для нормализации концентрации кортизола в крови необходимы изменения в образе жизни, а при выявлении проблем со здоровьем — медикаментозная коррекция причины, провоцирующей повышение гормона.