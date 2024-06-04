Продлению жизни женщины способствует эта диета

Какие продукты нужно включить в ежедневный рацион

Здоровой и более продолжительной жизни женщины содействует питание по принципу средиземноморской диеты, то есть меню должно быть насыщено фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и рыбой. К такому выводу пришли ученые.

«Средиземноморская диета существенно сокращает риски преждевременной смерти. Получить такие данные удалось спустя 25 лет наблюдения за 23 тысячами женщин возраста 45+. Если женщина строго следует средиземноморской диете, то вероятность умереть раньше времени у нее снижается почти на 23%», — сообщается об исследовании.

Отдельно специалисты отмечают пять особо полезных продуктов, присутствие которых в сбалансированном и разнообразном рационе очень желательно.

Чем улучшить питание:

• лососем — наличие в нем полезных жиров поддерживает сердце и мозг, а также борется с воспалением. Витамин D заботится о костном аппарате и иммунитете, а белок восстанавливает ткани и обеспечивает их рост;

• ягодами — в них много антиоксидантов, которые дают клеткам защиту от повреждений свободными радикалами и уменьшают воспалительный процесс. Витамин C, важный для иммунной системы и улучшения состояния кожных покровов. И клетчатка, нужная для здорового пищеварения и поддержания насыщения;

• капустой — в ней витамины K, C, A, фолаты и железо, что ценно для общего самочувствия и профилактики анемии. Овощ также богат антиоксидантами, предупреждающими воспалительные процессы и хронические заболевания;

• йогуртом — в натуральном йогурте без сахара много полезных бактерий, оздоравливающих кишечник и укрепляющих иммунитет. Еще в продукте достаточно кальция, необходимого костям и предупреждающего остеопороз. И присутствие белка, восстанавливающего мышцы и ткани;

• орехами — они поставляют в организм моно- и полиненасыщенные жиры, необходимые сердцу, обеспечивают белком и клетчаткой, отвечающими за энергию и сытость, и прочими полезными компонентами, важными для кожных покровов, иммунитета и обмена веществ.