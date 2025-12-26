Как заставить себя работать, когда немножко лень

Почему перед праздниками сложнее выполнять привычные обязанности

Новогодние праздники — долгожданное время отдыха и веселья. И часто накануне торжеств мы сталкиваемся с ситуацией, когда рабочий процесс замедляется, желание трудиться пропадает и мысли заняты исключительно предстоящими приготовлениями и празднованием. Однако работа сама себя не сделает и ее выполнение важно даже в предновогодней суете. Давайте разберемся, как мотивировать себя продолжить эффективно работать в преддверии Нового года.

«Перед праздниками организм испытывает своеобразный стресс: смена привычного ритма жизни, эмоциональное возбуждение, предвкушение радостных моментов — все это отвлекает внимание и снижает продуктивность. Вот почему кажется, что сделать важные дела становится сложнее обычного», — говорят психологи.

При этом дело не только в эмоциях. Специалисты отмечают несколько факторов, влияющих на снижение мотивации в этот период. Первый — усталость: конец календарного года совпадает с периодом физического и психологического истощения организма. Второй — в отвлекающих факторах: все заняты подготовкой к праздникам — покупкой подарков, украшением дома, выбором нарядов. Третий — в перегрузке информацией: бесконечные отчеты, завершение проектов, стремление закрыть все рабочие вопросы до конца года.





Успешно преодолеть кризис концентрации внимания и продолжить работу поможет:

• короткий перерыв — иногда лучший способ вернуть работоспособность — немного отдохнуть. Разрешите себе отвлечься от рабочих задач минут на 10—15. Выпейте чашечку чая, прогуляйтесь вокруг офиса, послушайте любимую музыку. Затем вернитесь к работе с новыми силами;

• расставление приоритетов — сделайте список текущих задач и выделите наиболее срочные и значимые. Поделитесь своим списком с коллегами или руководителем, попросив помощи или совета. Так вы сможете разгрузить свое расписание и распределить обязанности рациональнее;

• поиск смысла в своей работе — представьте, каким образом ваша деятельность повлияет на общий успех проекта или команды. Напоминайте себе, зачем вы выполняете свою работу и какой вклад вносите в общее дело. Это придает ощущение важности ваших усилий и помогает справиться с прокрастинацией;

• создание комфортных условий труда — поддерживайте порядок на рабочем месте, следите за температурой воздуха и уровнем освещения. Хорошее освещение повышает настроение и улучшает концентрацию. Регулярно проветривайте помещение, чтобы избежать сонливости и усталости;

• метод «помидора» — разделяйте рабочее время на интервалы по 25 минут активной работы и короткие паузы по 5 минут. Этот метод позволяет сохранять высокую эффективность, не перегружаясь работой и одновременно поддерживая бодрость духа;

• поощрение себя — за каждую выполненную задачу вознаграждайте себя небольшим приятным бонусом: конфетой, просмотром смешного ролика или коротким отдыхом на диване. Маленькие поощрения стимулируют мозг вырабатывать гормоны счастья, повышая вашу продуктивность.

Заставлять себя работать в условиях праздничного настроения непросто, однако следование этим советам позволит сохранить производительность на должном уровне и завершить все необходимые дела до наступления заслуженных каникул. Помните, что баланс между работой и отдыхом важен для вашего здоровья и благополучия. Успешного завершения рабочего года!

